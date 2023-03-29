Так, в Киево-Печерской Лавре, которую сегодня приказано покинуть монахам УПЦ, собралось довольно много верующих.

Ранее монахи УПЦ МП призвали прихожан приходить к Лавре на совместную молитву.

В Московском патриархате накануне заявляли о том, что для выселения из Лавры нет юридических оснований, однако через какое-то время монахи начали вывозить имущество с территории храма.

Сегодня, в день окончательного выселения монахов из Лаври, среди пришедших на богослужение замечен украинский боксер Александр Усик.

В СМИ сообщают, что от комментариев он отказался и заявил что пришел помолиться.

"Дивно, чому саме боксери такі прихильники упц мп(!)",

"Усім хейтерам пропоную поцікавитись як Усик в якості волонтера з початку війни допомагає армії та постраждалим українцям! Просто він як віруючий православний вірянин не кричить про це на кожному кроці",

"Кожна нормальна людина повинна захищати свою церкву і свою віру!",

"Усик достойный Украинец, и не вам его осуждать", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что ситуация в Киево-Печерской Лавре накаляется: людей все больше.

Люди стоят у стен одного из храмов, а в самом храме уже негде пройти, кадры с места событий.

Также сообщалось, что у УПЦ МП также могут забрать Почаевскую лавру.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Паша Мерседес" сорвался на угрозы из-за выселения.