Столичные паблики также публикуют фото, на которых видна толпа, пишет Politeka.net.
Люди стоят у стен одного из храмов, а в самом храме уже негде пройти.
Ранее УПЦ МП призвало украинцев прийти 29 марта в Лавру на молитву. Напомним, что сегодня монахи УПЦ должны уехать из Лавры.
Ранее Национальный заповедник Киево-Печерская лавра направил мужскому монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата предупреждение о расторжении договоров, позволяющих УПЦ МП безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом заповедника, являющегося государственной собственностью.
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Монахи, священнослужители и другие представители УПЦ МП должны освободить все здания и сооружения Киево-Печерской лавры.
Напомним, что СБУ провела ряд обысков на разных объектах УПЦ МП, в том числе в Лавре. Правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.
Церковники говорили, что уходить из лавры не собираются, но вещи стали выносить.
На выезде из монастырского комплекса каждый покидающий лавру автомобиль осматривают полицейские: «Что везем? Иконы? Книги?».
Тем временем Православная церковь Украины решила создать религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра".
Хотя сама лавра находится в аренде у УПЦ Московского патриархата – причем вплоть до 2052 года. Синод также призвал братию Киево-Печерской лавры "соединиться в лоне ПЦУ".
Напомним, что монахи вывозили вещи из Лавры фурами.
Также сообщалось, что у УПЦ МП также могут забрать Почаевскую лавру.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Паша Мерседес" сорвался на угрозы из-за выселения.