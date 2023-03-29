В Киево-Печерской Лавре начали собираться люди.

Столичные паблики также публикуют фото, на которых видна толпа, пишет Politeka.net.

Люди стоят у стен одного из храмов, а в самом храме уже негде пройти.

Ранее УПЦ МП призвало украинцев прийти 29 марта в Лавру на молитву. Напомним, что сегодня монахи УПЦ должны уехать из Лавры.

Ранее Национальный заповедник Киево-Печерская лавра направил мужскому монастырю Украинской православной церкви Московского патриархата предупреждение о расторжении договоров, позволяющих УПЦ МП безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом заповедника, являющегося государственной собственностью.

Монахи, священнослужители и другие представители УПЦ МП должны освободить все здания и сооружения Киево-Печерской лавры.

Напомним, что СБУ провела ряд обысков на разных объектах УПЦ МП, в том числе в Лавре. Правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур.

Церковники говорили, что уходить из лавры не собираются, но вещи стали выносить.

На выезде из монастырского комплекса каждый покидающий лавру автомобиль осматривают полицейские: «Что везем? Иконы? Книги?».

Тем временем Православная церковь Украины решила создать религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская Лавра".

Хотя сама лавра находится в аренде у УПЦ Московского патриархата – причем вплоть до 2052 года. Синод также призвал братию Киево-Печерской лавры "соединиться в лоне ПЦУ".

Напомним, что монахи вывозили вещи из Лавры фурами.

Также сообщалось, что у УПЦ МП также могут забрать Почаевскую лавру.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Паша Мерседес" сорвался на угрозы из-за выселения.