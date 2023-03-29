В коллективе требуют не возвращать директрису в школу, Многие родители учеников также выступают против возвращения Ольги Слободянюк.

В одной из киевских школ разгорелся скандал. В частности бывшую директрису школі №292 Ольгу Слободянюк поймали на том, что она ездила в оккупированный Крым. Но это не самое шокирующее. Оказалось она имеет российский паспорт, а ее сын и вовсе коллаборант. Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

За пять дней до полномасштабного вторжения она поехала в оккупированный Крым, где у нее проживают дети и отец. Но в этом сама директриса не видит ничего страшного, ведь туда женщина ездила не первый раз. Но вернулась она лишь в июне.

Тем временем коллектив школы остался без начальницы в самый трудный момент и учителя сами решали все проблемы. В частности, оборудовали бомбоубежище, которое вмещает около 600 людей, а прятали там до 1000 украинцев. На связь директор не выходила, хотя сообщение в мессенджере читала. Тогда департамент образования снял Слободянюк с должности, а она вдруг заявилась и требует через суд вернуть ей должность.

Иск удовлетворили с компенсацией около 100 тыс. грн. В коллективе были против этого решения.

"Вы должны понимать, что после 24 февраля у каждого здесь изменилось отношение к тем, кто посещал оккупированные территории. Кроме того, она не выходила с нами на связь аж до июня. Выяснилось также, что у нее есть паспорт рф", - возмутились учителя.

Более того, сын директрисы был заместителем прокурора Евпатории и устраивал дебоши там. Дочь тем временем постоянно выкладывала в сеть фото и видео с российской атрибутикой, признаваясь в любви к путину.

Многие родители учеников также выступают против возвращения Ольги Слободянюк: "Она не вышла на работу, не отвечала на звонки, сообщения и бросила школу в самый тяжелый момент. Кто сказал, что сейчас она не бросит все, в самый сложный момент?".

Наличие паспорта рф Ольга не отрицает: говорит, в начале аннексии полуострова была учительницей истории там. Ей якобы пришлось взять документ оккупантов вопреки своей воле. А чтобы вернуться назад, то нужно было время, чтобы собраться с мыслями, а затем через Владикавказ, Тбилиси и Стамбул и Прагу вернуться в Киев.

Женщина жалуется, что ее коллеги сейчас пытаются сделать из нее "предательницу", но она якобы не такая.

"Сегодня крымчан очень травят за то, что они хотят быть с родными. Хотят сделать из меня предательницу, мои коллеги", - жалуется директриса.

Сейчас Департамент образования Киева подал апелляцию о восстановлении Ольги Слободянюк в должности. Рассмотрение дела пока продолжается.

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