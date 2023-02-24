Как пишет Politeka.net, Сергей Дейнеко - глава государственной пограничной службы Украины, который до этого был руководителем Луганского пограничного отряда, который принял бой с российскими оккупационными войсками в июне 2014 года. В интервью для "Украинской правды" Дейнеко решил ответить на вопрос, когда закончится война.

"Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю", - ответил глава ГПС Украины.

Также глава пограничников отметил, что остается всё это время на позитиве. Даже если что-то происходит плохое, нужно понимать, что могло произойти еще хуже. При этой Дейнеко отметил, что ему проще быть на фронте, чем слушать доклады в тылу.

"Страшнее быть здесь и слушать эти доклады, что пацаны там, а у тебя нет возможности им помочь. Мне лучше там, я оттуда не хочу возвращаться. Там все мое. Поэтому я вырываюсь туда хоть на два дня. Просто увидеть ребят, этот блеск в их глазах", - заявил глава пограничников.

При этом Дейнеко добавил, что всем людям страшно. И даже если человек говорит, что это не так, не стоит ему верить. Но командир не должен показыват страх.

Напомним, австрийское правительство предоставило помощь Госпогранслужбе МВД Украины

Также Politeka сообщала, что юрист рассказал, что грозит главе Госпогранслужбы за разглашение персональной информации о Козаке

Также Politeka писала, что новые лица на ключевых постах: Зеленский провел важные назначения, озвучены имена