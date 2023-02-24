Как пишет Politeka.net, Сергей Дейнеко - глава государственной пограничной службы Украины, который до этого был руководителем Луганского пограничного отряда, который принял бой с российскими оккупационными войсками в июне 2014 года. В интервью для "Украинской правды" Дейнеко решил ответить на вопрос, когда закончится война.
"Я еще в прошлом году, где-то в октябре, сделал прогноз, что мы победим в этом году, в октябре-ноябре, не позже. Я пока его не меняю", - ответил глава ГПС Украины.
Также глава пограничников отметил, что остается всё это время на позитиве. Даже если что-то происходит плохое, нужно понимать, что могло произойти еще хуже. При этой Дейнеко отметил, что ему проще быть на фронте, чем слушать доклады в тылу.
"Страшнее быть здесь и слушать эти доклады, что пацаны там, а у тебя нет возможности им помочь. Мне лучше там, я оттуда не хочу возвращаться. Там все мое. Поэтому я вырываюсь туда хоть на два дня. Просто увидеть ребят, этот блеск в их глазах", - заявил глава пограничников.
При этом Дейнеко добавил, что всем людям страшно. И даже если человек говорит, что это не так, не стоит ему верить. Но командир не должен показыват страх.
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