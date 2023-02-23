Генерал-майора Дмитрия Марченко в начале войны Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил руководителем обороны Николаева. Сейчас его перевели на другую должность – координировать партизанское движение на оккупированных территориях юга Украины – в Крыму, Херсонщине, Запорожье. В интервью НикВести Марченко рассказал о новом наступлении вражеских войск и каким оно может быть.

По словам генерала, оккупанты во время наступления попытаются немного разбавить украинские силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины.

"Однозначно оно будет не только на востоке. Чтобы немного разбавить наши силы, чтобы мы не могли их сконцентрировать именно на востоке Украины. Они будут переться со всех сторон. Скорее всего это будет так, как они делали в начале. Но у них также заканчиваются ресурсы как человеческие, так и технические. Им будет это тяжело сделать", – считает Марченко.

Он также отметил, что массовое наступление – типичная тактика РФ, которую она использовала во время всех своих войн.

"Если вы проанализируете все их военные кампании, они всегда шли и именно массой, количеством, принимали все свои войны. Они заходили: "спецоперация", танки, много людей, самолеты, ракеты. Грузия, Абхазия. Посмотрите, абсолютно все их войны на этом базируются", – сказал Дмитрий Марченко.

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