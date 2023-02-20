Американский актер Ричард Белзер, который прославился благодаря роли детектива Джона Манча в сериале "Закон и порядок", скончался в своем доме во Франции. Актриса Ларейн Ньюман подтвердила известие о его смерти.

«Мне так грустно слышать о кончине Ричарда Белцера. Я так сильно любила этого парня. Он был одним из моих первых друзей, когда я приехала в Нью-Йорк на «Субботним вечером в прямом эфире». Каждую неделю мы ходили ужинать в Шипсхед-Бэй, чтобы отведать лобстеров. Один из самых забавных людей на свете. Мастер работы с толпой. Покойся с миром, дорогой», — написала она в Twitter.

Что именно стало причиной смерти актера, неизвестно. Однако в последнее время Ричард тяжело болел. Ему было 78 лет.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2 — Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023

Ричард Белзер начал свою карьеру в Нью-Йорке в начале 70-х в качестве эпатажного стендапа-исполнителя, выступая по клуба. Ему также посчастливилось попасть на телевидение, в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Постепенно актер стал востребованным и начал сниматься в сериалах. Ричард прекрасно вжился в роль детектива Джона Манча. Этот персонаж переходил из одной кинокартины в другую: «Убойный отдел», «Секретные материалы», «Закон и порядок». Детектив Манч стал самым долгоживущим героем американских телесериалов.

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