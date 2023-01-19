Вахтанг Кикабидзе любил Украину и активно ее поддерживал, в 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Похороны знаменитого актера проходят сегодня, 19 января, в Тбилиси. Гроб с артистом вынесли из Большого зала филармонии и захоронят на Верийском кладбище рядом с могилами матери и жены.

Ранее в церкви Кашвети прошла панихида. По решению семьи, гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами — грузинским и украинским.

В Сети также появились кадры, как вслед за гробом с телом Кикабидзе идет огромное количество людей, звучат последние овации.

Напомним, Вахтанг Кикабидзе скончался в минувшее воскресенье на 85-м году жизни.

«Вечая память!», «Прощай, Друг Украины!», «Невозможно сдержать слез», - комментируют кадрі пользователи соцсетей.

Напомним, ранее в Сети появились кадры, на которых Кикабидзе, находясь в клинике, продолжал петь.

Как оказалось, знаменитый актер, кинорежиссер и певец предчувствовал свою скорую смерть. На поздравления с Новым Годом Кикабидзе отвечал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю».

Напомним, что Кикабидзе был большим другом Украины и, кроме всего прочего, все деньги, собранные на юбилейном концерте в Батуми в честь своего 84-летия, передал в помощь Вооруженным силам Украины.