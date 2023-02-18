Министерство здравоохранения Украины опубликовало список людей, которые имеют право получить лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Минздрава, передает "На пенсии".

По информации Минздрава, украинцы с рядом диагнозов, к примеру, сахарный диабет, эпилепсия, нарушения психического состояния, могут по рецепту семейного врача получить необходимые лекарства абсолютно бесплатно. Однако в некоторых случаях придется доплатить небольшую сумму.

Для этого врач выписывает рецепт, а пациент должен обратиться в аптеку, которая работает с государством по этой программе и имеет в наличии необходимые препараты.

Найти аптеку с "доступным лекарством" можно несколькими способами:

- позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов – бесплатные;

- все аптеки, участвующие в программе, имеют соответствующие обозначения в виде наклеек "Здесь есть Доступные лекарства". А те, где можно получить инсулин, имеют наклейку +Инсулины;

- также можно найти аптеку с "доступным лекарством" с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств".

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