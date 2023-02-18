Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Минздрава, передает "На пенсии".
По информации Минздрава, украинцы с рядом диагнозов, к примеру, сахарный диабет, эпилепсия, нарушения психического состояния, могут по рецепту семейного врача получить необходимые лекарства абсолютно бесплатно. Однако в некоторых случаях придется доплатить небольшую сумму.
Для этого врач выписывает рецепт, а пациент должен обратиться в аптеку, которая работает с государством по этой программе и имеет в наличии необходимые препараты.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Мы делаем индексацию пенсий": Шмыгаль объявил, кому, когда и на сколько повысят
Клопотенко признался, почему в его ресторане нет лимонов и черного перца: "А теперь…"
"Куча лекарств и гормональных препаратов": звезда "Танців з зірками" последние полгода борется с болезнью
"Мама, это правда?": маленькая дочь известного тренера из Днепра узнала, что папы не стало
Найти аптеку с "доступным лекарством" можно несколькими способами:
- позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов – бесплатные;
- все аптеки, участвующие в программе, имеют соответствующие обозначения в виде наклеек "Здесь есть Доступные лекарства". А те, где можно получить инсулин, имеют наклейку +Инсулины;
- также можно найти аптеку с "доступным лекарством" с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств".
Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".
Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.