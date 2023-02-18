Спустя несколько дней почти по всей Украине синоптики прогнозируют существенное потепление.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, в понедельник, 20 февраля, мокрый снег ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Волынской и Житомирской областях. Температура воздуха на западе страны в течение дня будет колебаться от 0 до +7 градусов.

Мокрый снег ожидается на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.

Теплее всего будет в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму – до +8 градусов. На востоке Украины ночью ожидается мороз до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

В Киеве в понедельник осадков не предвидится. В течения дня температура воздуха будет составлять 2-4 градуса выше нуля.

21 февраля осадки переместятся на север, центр и восток Украины. В течение дня местами прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем.

В ночь на 21 февраля в некоторых регионах ожидается небольшой мороз. Около 2-4 градусов ниже нуля будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

22 февраля синоптики прогнозируют существенное потепление. Местами температура воздуха прогреется до +14 градусов. Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

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