Как сообщает Украинский гидрометцентр, в понедельник, 20 февраля, мокрый снег ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Волынской и Житомирской областях. Температура воздуха на западе страны в течение дня будет колебаться от 0 до +7 градусов.
Мокрый снег ожидается на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине.
Теплее всего будет в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму – до +8 градусов. На востоке Украины ночью ожидается мороз до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса.
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В Киеве в понедельник осадков не предвидится. В течения дня температура воздуха будет составлять 2-4 градуса выше нуля.
21 февраля осадки переместятся на север, центр и восток Украины. В течение дня местами прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем.
В ночь на 21 февраля в некоторых регионах ожидается небольшой мороз. Около 2-4 градусов ниже нуля будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
22 февраля синоптики прогнозируют существенное потепление. Местами температура воздуха прогреется до +14 градусов. Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.
Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.
Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.
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