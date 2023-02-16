Синоптик предупредил об ухудшении погоды по всей Украине уже на этих выходных.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

17 февраля в западных и местами центральных областях ожидаются осадки в виде снега и дождя. На остальной территории Украины сухо. Ветер ослабнет, его скорость составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью в восточных и северных областях -15...-10 °С, на остальной территории -5...0 °С. Днем воздух прогреется до -1. ..+4 °С, на севере Левобережья -6...-1 °С.

"На выходные, 18-19 февраля, активизация циклонической деятельности над Скандинавским полуостровом и Балтийским морем приведет к ухудшению погоды по всей территории Украины: пройдут осадки в виде снега с переходом в дождь. Ветер юго-западной четверти усилится до 15-20 м/с", - предупредил синоптик.

По его данным, температура воздуха существенно повысится до -1...+4 °С ночью и до +2...+7 °С днем. В западных и южных областях в дневные часы местами будет аж +8 ... +13 °С.

Ранее сообщалось, что народный синоптик дал прогноз на март и апрель - весна начнется с потепления.

По его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше облаков, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - говорит Щедрин.

В начале апреля в Украину придет похолодание.

Напомним, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.

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