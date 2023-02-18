Как говорится в постановлении Подволочиского райсуда, инцидент произошел вечером 8 декабря. Двое жителей села Ивановка вошли в помещение Подволочиских районных электросетей, сообщает "Захід.net".

По словам одного из мужчин, электроэнергию в селе выключили еще утром того же дня, поэтому они решили «узнать информацию о выключении света».

Работники, по его словам, отреагировали агрессивно и потребовали, чтобы они вышли из помещения.

Один из работников РЭС рассказал, что обвиняемый вместе с товарищем начали обзывать энергетиков и обвинять в незаконном выключении электроэнергии. По просьбе выйти из диспетчерской, потому что это режимный объект, мужчины реагировали агрессивно.

Сотрудники РЭС вызвали на место полицию.

На одного из мужчин правоохранители составили админпротокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство), которая предусматривает 51 грн штрафа.

Судья признала мужчину виновным в мелком хулиганстве, но штраф назначать не стала.

«Учитывая обстоятельства, при которых было совершено правонарушение, то, что ущерб им не причинен, учитывая личность правонарушителя, который имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей, один из которых является инвалидом, положительную характеристику, суд считает возможным освободить [обвиняемого] от административной ответственности исходя из ст. 22 КУоАП, дело закрыть, ограничиться устным замечанием», – говорится в постановлении.

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