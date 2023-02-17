Несмотря на это, девочку удалось спасти, и ее больше не мучает ужасная боль.

Чудо произошло благодаря нейрохирургам Львовской больницы святого Николая. Они были единственные, кто согласился помочь девочке, которая уже покидала жизнь, сообщает "Шо там".

Врачи обнаружили объемную опухоль в области мозга, которая контролирует жизненно необходимые функции. Спасти ребенка могла только операция наивысшего уровня сложности. Медлить было нельзя.

«Шансы наши не очень хорошие, но они есть. Поэтому мы хотим дать ребенку шанс на будущее», – рассказал Михаил Ловга, заведующий нейрохирургическим отделением.

Несмотря на огромный риск потери крови, часть сделки прошла успешно, но именно в этот момент Львов обстреляли оккупанты.

Считайте секунды, чтобы включить генераторы. Опухоль диаметром 3 см успешно удалили.

"Такой результат, который у нас уже есть, - отличный. Сейчас надеемся, что зайка проснется и все будет хорошо", - говорит Михаил Ловга, заведующий нейрохирургическим отделением.

Операция проводилась в конце 2022 года. Злату наконец-то выписали из отделения. Сейчас девочка проходит курс химиотерапии, борьба с болезнью продолжается.

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