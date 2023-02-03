Правоохранители Белгород-Днестровского района Одесской области расследуют обстоятельства страшного ЧП, которое произошло в одной из школ поселка Сарата, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Одесщины.

Там в 10 часов дня во время школьного перерыва 12-летняя ученица выпрыгнула из окна класса, расположенного на третьем этаже.

«На основании полученных объяснений от учителей и одноклассников пострадавшей, результатов проведенных других первоочередных следственно-оперативных действий, полицейские предварительно квалифицировали событие как доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего, и приступили к производству по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции .

Возбуждено уголовное производство, продолжается следствие.

К счастью, жизни девочки ничего не угрожает. Ребёнок находится в медицинском учреждении с закрытыми переломами голени и пятки.

Также правоохранители рассказали об еще одном ужасном событии, которое произошло в Одесской области.

Так, в полицию обратились жители Арциза с сообщением о том, что в лесополосе на окраине города обнаружили обгоревшее тело женщины.

Судмедэкспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии от перелома подъязычной кости. Погибшей оказалась 38-летняя горожанка, а опросив ее родственников и знакомых, вышли и на причастного к преступлению.

Им оказался 48-летний сожитель убитой, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за изнасилование и кражу.

«Мужчина признался, что в декабре 2022 года во время прогулки с гражданской женой по окрестностям города между ними возникла ссора на почве ревности. Правонарушитель избил потерпевшую по голове, она потеряла сознание, после чего он задушил ее веревкой, которую имел при себе. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник отволок тело в рядом находящуюся лесополосу и поджег его», - рассказали в полиции обстоятельства гибели женщины.

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