Об этом пишет заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух со ссылкой на оценки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Средняя за весенний сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса.

Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха.

По словам Балабух, температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов.

Стратосферное потепление, которое сейчас начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны.

Ранее сообщалось, что народный синоптик дал прогноз на март и апрель – весна начнется с потепления.

По его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше облаков, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет +14...+18 градусов", - говорит Щедрин.

В начале апреля в Украину придет похолодание.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

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