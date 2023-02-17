В Карпатах ухудшилась погода – на горе Поп Иван низкая видимость и сильный мороз.

В пятницу, 17 февраля, на высокогорье Карпат ухудшилась погода. В частности, на горе Поп Иван очень ограничена видимость. спасатели советуют туристам воздержаться от похода в горы.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на утро 17 февраля на горе мороз, ветрено а также сильный туман.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 10 м/с. Температура воздуха -10°С", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что народный синоптик дал прогноз на март и апрель – весна начнется с потепления.

По его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше облаков, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет +14...+18 градусов", - говорит Щедрин.

В начале апреля в Украину придет похолодание.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

Также Politeka.net писала, что в Днепре в жилом доме прогремел взрыв – появились фотографии и трагические подробности.