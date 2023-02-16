17 февраля православные верующие чтят память Николая Студеного.

Отныне начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого Николая Студеного называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале - обычно сильные морозы и снег.

Народные приметы и традиции

Если в лесу осталось мало снега, то до оттепели.

Если ветки елок сгибаются вниз, то следует ожидать снегопадов.

Если снятся птицы, будут хорошие новости.

Если облачная погода, то лето будет жарким.

Если на Николая не ударили морозы, зима будет затяжной.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя оставлять дома беспорядок.

Нельзя ругаться и ругаться.

Нельзя планировать далекое путешествие.

Нельзя подвергаться вредным привычкам.

Нельзя есть жирную пищу и фастфуд.

Нельзя стричь волосы.

Кто празднует день ангела

В четверг, 17 февраля, именины отмечают Никита, Николай, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор и Анна.

Напомним, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.

Кроме того, сообщалось, что на Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

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