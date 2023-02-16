17 февраля православные верующие чтят память Николая Студеного.
Отныне начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого Николая Студеного называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале - обычно сильные морозы и снег.
Народные приметы и традиции
- Если в лесу осталось мало снега, то до оттепели.
- Если ветки елок сгибаются вниз, то следует ожидать снегопадов.
- Если снятся птицы, будут хорошие новости.
- Если облачная погода, то лето будет жарким.
- Если на Николая не ударили морозы, зима будет затяжной.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя оставлять дома беспорядок.
- Нельзя ругаться и ругаться.
- Нельзя планировать далекое путешествие.
- Нельзя подвергаться вредным привычкам.
- Нельзя есть жирную пищу и фастфуд.
- Нельзя стричь волосы.
Кто празднует день ангела
В четверг, 17 февраля, именины отмечают Никита, Николай, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор и Анна.
Напомним, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.
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