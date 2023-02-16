17 февраля православные верующие чтят память Николая Студеного.

Отныне начинались звериные (волчьи) свадьбы, поэтому святого Николая Студеного называли «волчьим сватом». Этот день считается одним из самых холодных в феврале - обычно сильные морозы и снег.

Народные приметы и традиции

  • Если в лесу осталось мало снега, то до оттепели.
  • Если ветки елок сгибаются вниз, то следует ожидать снегопадов.
  • Если снятся птицы, будут хорошие новости.
  • Если облачная погода, то лето будет жарким.
  • Если на Николая не ударили морозы, зима будет затяжной.

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя оставлять дома беспорядок.
  • Нельзя ругаться и ругаться.
  • Нельзя планировать далекое путешествие.
  • Нельзя подвергаться вредным привычкам.
  • Нельзя есть жирную пищу и фастфуд.
  • Нельзя стричь волосы.

Кто празднует день ангела

В четверг, 17 февраля, именины отмечают Никита, Николай, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор и Анна.

Напомним, утром 19 января в небе над Киевом была замечена яркая и огромная радуга.

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