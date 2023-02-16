Ушла из жизни знаменитая американская актриса Ракель Уэлч, которая были признана одной из самых соблазнительных звезд кино. О трагедии рассказало издание TMZ.
Карьера Ракель Уэлч в американском шоу-бизнесе началась в 1966 году с таких масштабных картин, как «Фантастическое путешествие» и «Миллион лет до нашей эры». Во втором у нее было всего несколько строк текста, но ее гардероб — бикини из оленьей кожи — заставил весь мир восхищаться ее красотой и обольстительностью.
Так она стала одной из самых востребованных звезд Голливуда. А в 1974 году Ракель даже получила премию «Золотой глобус», исполнив роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера: Подвески королевы».
Уэлч была названа одной из «100 самых соблазнительных звезд в истории кино» в выпуске журнала Empire в 1995 году, а также заняла 3-е место в рейтинге Playboy «100 самых соблазнительных звезд 20-го века». Она была замужем 4 раза и воспитала двух детей.
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Она также появилась на «Шоу Шер» в 1975 году и исполнила «Я женщина» вместе с Шер.
По словам членов семьи, Ракель скончалась утром 15 февраля после непродолжительной болезни. Ей было 82 года.
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