Спрос на этот импортный продукт в Украине постепенно ослабевает, однако импортеры продолжают повышать цены.

Речь идет об огурцах. Так, стоимость импортного огурца на сегодняшний день составляет 80-97 грн/кг ($2,19-2,65/кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой недели, сообщает EastFruit.

Основной причиной удорожания стало ограниченное предложение данной продукции на украинском рынке.

Так, после масштабного землетрясения в Турции поставки турецкого огурца сократились до минимума. В результате, даже несмотря на снижение спроса среди покупателей, импортеры все равно продолжают повышать отпускные цены на огурцы.

В результате на сегодняшний день импортный огурец в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в середине февраля 2022-го года.

При этом ожидается, что огурец будет и дальше дорожать.

Рост цен в данном сегменте продлится, как минимум, до конца февраля, так как у импортных огурцов практически нет конкурентов на украинском рынке.

Ведь сезон сбора огурца в большинстве украинских тепличных комбинатах еще не начался. Кроме того, из-за перебоев с электроэнергией затраты на отопление существенно возрасли, что также негативно скажется на стоимости огурцов, выращенных в Украине.

Напомним, цены могут подскочить аж на 40% - за что начнут драть деньги уже в ближайшее время.

Также сообщалось, что в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.