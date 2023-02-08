Некоторые товары в Украине существенно вырастут в цене в ближайшее время, пишет ZN.UA со ссылкой на эксперта в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Ларису Гук.

Так, участники рынка и аналитики полагают, что цены могут вырасти от 30 до 40%.

Так, цены на лук могут вырасти до 50 грн/кг. Среди причин – сезонный фактор, проблемы в энергетике на фоне войны и логистика. С 1 января на импорт лука действует ввозная пошлина в размере 10% в соответствии с Законом от 19.10.2022 «О таможенном тарифе Украины».

Таким образом, 35–36 грн за килограмм лука, это цена, которую можно встретить уже сейчас, но она может оказаться не последней.

Также начинает дорожать морковь. Буквально за день цены выросли с 23 грн/кг до 26,9 грн/кг, и это тоже только начало.

Еще до начала весны рынок обещает дополнительное увеличение цен на плодовые до 10%.

Яйца в течение первого полугодия 2023 дешеветь не будут. Эксперты предполагают, что цена на яйца будет держаться на уровне 75 грн/десяток.

Цены на мясо курицы и дальше будут расти. К примеру, филе подорожало примерно на 10 грн. за килограмм и реализуется сейчас по 139–145 грн.

Хлеб скорее всего в течение первого полугодия 2023-го снова будет дорожать, особенно ржаной. Потому что, объясняют эксперты, урожай собрали небольшой. Пшеничный хлеб тоже будет дорожать – потому что мало озимых.

Цены на гречку снова поползли вверх. Также в цене растут рис и макаронные изделия.

Подсолнечное масло и сахар - в ближайшее время цена вырастет как минимум на 5-7%.

Напомним, в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.

Также сообщалось, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.