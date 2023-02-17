Чтобы рассчитать показатель выплат, необходимо разделить на два уровня инфляции за год.

В марте этого года ожидается плановая индексация пенсий в Украине. Прибавка к выплате может составлять примерно 24%. Также известно, что индексации подлежит не вся сумма пенсии, а только расчетная часть. Об этом сообщается в материалах Обозревателя.

Таким образом, пенсионеры, получающие пенсию в размере 6250 гривен после индексации, могут получить надбавку в размере 1,5 тысячи гривен.

Чтобы рассчитать показатель выплат, необходимо разделить на два уровня инфляции за год. К полученному значению следует добавить половину среднего ежегодного роста заработных плат за три года и перевести в проценты.

Что касается надбавок, то их добавляют в расчетную часть пенсии — они могут быть за сверхурочный стаж, особые награды и достижения определенного возраста.

Также украинцам выплачивают по 2500 гривен денежной помощи, стало известно, кто может ее получить.

По решению Кабмина, денежные выплаты внутренне перемещенным лицам составляют 2500 гривен на человека.

Соответствующая комиссия Красного Креста выяснит все обстоятельства, которые станут основанием для начисления материальной поддержки.

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