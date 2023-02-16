При странных обстоятельствах скончался молодой американский актер Остин Мейджорс, популярность которому принесли роли в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Полиция Нью-Йорка". Ему было всего 27 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Остин Мейджорс умер в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе. Причина смерти пока неизвестна, но одной из версий является то, что он, возможно, проглотил смертельную дозу фентанила.

Семья Остина выступила с заявлением о его смерти. В ней говорится, что он "был любящим, артистическим, блестящим и добрым человеком". Остин очень радовался и гордился своей актерской карьерой. Мейджорс окончил Школу кинематографических искусств USC со страстью к режиссуре и продюсированию музыки.

"Младшая сестра Остина, Кали, говорит, что ее самые теплые воспоминания об Остине связаны с тем, как они росли вместе с ним на съемочной площадке, волонтерили на мероприятиях с «Kids With a Cause» и вместе занимались альпинизмом. Остин был таким сыном, братом, внуком и племянником, которым мы гордимся, и нам всегда будет его очень не хватать", — заявили родственники покойного актера.

Остин Мейджорс больше всего запомнился по роли Тео Сиповича в течение 7 сезонов в сериале "Полиция Нью-Йорка". Тео был сыном главного героя сериала, детектива Энди Сиповича, которого сыграл актер Деннис Франц.

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