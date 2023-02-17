Стало известно, что аферисты распространили информацию о якобы начислении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Пострадавший рассказал, что в социальной сети наткнулся на объявление о выплате социальной помощи для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Он зашел на неизвестный сайт с логотипом "єДопомога", а для регистрации предоставил реквизиты своих банковских карт.
После этого мошенники сняли более 55 тысяч гривен.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
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Преступники могут быть лишены свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается следствие.
Важно: мошенники используют разные поводы для обмана украинцев, они могут писать о якобы начислении помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д.
Также мы писали, в Днепре ухитрились украсть целое предприятие.
По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему мошеннического завладения имуществом и корпоративными правами одного из промышленных предприятий в Днепре.
Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.
Также сообщалось, что украинка отправила все свои богатства в руки аферистов: Пообещали снять порчу.
Кроме того, Politeka.net писала о скандалах, которые творились в детском доме на Киевщине.