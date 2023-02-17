Мошенники обманули украинца и украли у него 55 тыс. грн благодаря своей схеме.

Стало известно, что аферисты распространили информацию о якобы начислении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.

Пострадавший рассказал, что в социальной сети наткнулся на объявление о выплате социальной помощи для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц). Он зашел на неизвестный сайт с логотипом "єДопомога", а для регистрации предоставил реквизиты своих банковских карт.

После этого мошенники сняли более 55 тысяч гривен.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Преступники могут быть лишены свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается следствие.

Важно: мошенники используют разные поводы для обмана украинцев, они могут писать о якобы начислении помощи от ООН, Европейского суда по правам человека, Красного Креста и т.д.

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По данным следствия, частный предприниматель, криминальный авторитет и адвокат организовали схему мошеннического завладения имуществом и корпоративными правами одного из промышленных предприятий в Днепре.

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