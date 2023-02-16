Об этом стало известно благодаря ответу банка на жалобу клиента на форуме "Минфин".

По словам клиента банка, он не смог перевести кредитные деньги со своей карты на другую.

Выяснилось, что он больше не может снимать с карты наличку. Правда, все еще есть возможность оплачивать покупки.

"Якобы из-за войны, но война уже почти год идет, и все работало. Просрочек никогда не было, кредитная история идеальная", – пишет клиент.

В ответ в банке отметили, что постоянно пересматривают условия использования кредитных средств (и размер кредитного лимита). И при этом учитывают сотни показателей.

"Кредитная история также учитывается, однако это не единственный и не главный фактор, ведь каждый из показателей имеет свой вес и влияет на конечное решение. При снятии такого ограничения банк отправляет уведомление", – сообщили в ПриватБанке.

Если банку посчитает, что клиент использует свой счет для сомнительных операций, карты могут заморозить даже без предупреждения. Кроме того, если банку кажется, что операции могут быть с высоким риском или что клиенту будет сложно погасить долг, ему могут запретить переводить кредитные средства или снимать наличку с кредитки.

Напомним, украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также сообщалось, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подлых схемах аферистов.