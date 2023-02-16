Однако, что касается картофеля, то очень скоро цены на него могут измениться.

Из-за низких цен фермеры отказываются весной засаживать большие площади под эту важную культуру.

В целом фермеры сокращают площади под картофелем, кроме черниговских производителей, которые из-за оккупации вынуждены были пропустить сезон 2022 года.

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Об этом на AgroTimes написал Игорь Чечетко, директор семенной компании HZPC Ukraine.

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В 2022 году был собран неплохой урожай картофеля, поэтому цены на него колеблются в пределах 10-14 гривен за 1 кг.

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Этой весной аграрии планируют сократить площади под этой культурой, поэтому летом и осенью эксперты прогнозируют значительный рост цен, который ударит по карманам украинцев.

Также мы писали, что у украинских пенсионеров могут унести часть пенсии. Однако не у всех. Предусмотрено несколько причин, по которым могут лишить пенсий. На них при принятии решений ссылаются территориальные органы Пенсионного фонда или суды.

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Также могут забрать деньги у тех, у кого возникла переплата пенсии по их вине. Одной из причин несвоевременное сообщение Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Напомним, какие продукты заметно выросли в цене, а что уже можно купить подешевле.

Также сообщалось, что подписано распоряжение – кто имеет право на новую помощь в 1500 гривен.

Ранее в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.