В Украине продолжают заметно меняться цены на продукты, в особенности на овощи и фрукты.

Выросли в цене фрукты, в том числе яблоки. Данные о повышении цен представила Государственная служба статистики.

В прошлом месяце на наших рынках цены на фрукты заметно изменились. Также в магазинах подорожали овощи, но при этом подешевели крупы. Больше всего упала стоимость гречки – почти на 8%.

Государственная служба статистики также представила о средних потребительских ценах на товары за прошлый месяц этого 2023 года.

По сравнению с декабрем прошлого года среди овощей борщового набора морковь подорожала на 9,3% — до 24,5 грн за кг; лук – на 4,7% – стоит 32,1 грн; картофель – на 2,2% – до 9,4 грн за один кг. Цены на свеклу и капусту снизились на около 1% — до 12,2 грн и 12,8 грн.

Яблоки выросли в цене на 3,8% до 15,7 грн. за кг, молоко на 2,8% – 35,2 грн., яйца на 1,8% до 63,1 грн. за десяток.

Также мы писали, у украинских пенсионеров могут забрать часть пенсии. Однако не у всех. Предусмотрено несколько причин, по которым могут лишить пенсий. Именно на них при принятии решений ссылаются территориальные органы Пенсионного фонда или суды.

Также могут забрать деньги у тех, у кого возникла переплата пенсии по их же вине. Одна из причин – несвоевременное уведомление Пенсионного фонда о трудоустройстве.

Напомним, цены могут подскочить на 40%.

Также сообщалось, что подписано распоряжение – кто имеет право на новую помощь в 1500 гривен.

Ранее в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.