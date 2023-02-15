Стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний месяц.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в январе 2023 года. Подорожали овощи, но подешевели крупы. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2022 года морковь подорожала на 9,3% до 24,5 гривен за килограмм, лук подорожал на 4,7% до 32,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подорожали на 3,8% до 15,7 гривен за килограмм, молоко на 2,8% до 35,2 гривен за килограмм, яйца на 1,8% до 63,1 гривен за десяток.

В то же время крупа гречневая подешевела на 7,8% до 68,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало.

Ранее мы сообщали, что цены на яйца после подорожания снова удивят украинцев, стало известно, когда и насколько изменится их стоимость. Хотя до конца лета 2022 цены на яйца в Украине радовали своей стабильностью, осенью они шокировали всех быстрым ростом. Куриные яйца в Украине в 2022 году подорожали на 76%. Продукт стал лидером по удорожанию. В свою очередь, свинина выросла в цене на 35%. Будет ли продолжаться эта тенденция, возможно ли стоимость яиц начнет снижаться? По прогнозам эксперта, свинина и яйца вскоре могут подешеветь.

Напомним, Конфликт произошел из-за украинского языка в супермаркете: продавщицу в итоге уволили.

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