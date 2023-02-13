В возрасте 34 лет при странных обстоятельствах ушел из жизни популярный американский актер, звезда сериалов Коди Лонго. У него осталось трое детей — семилетняя дочь, сын пяти лет и годовалый мальчик.
Как сообщает TMZ, тело актера нашла его жена Стефани. Как рассказала супруга звезды, она была на работе в местной танцевальной студии и начала беспокоиться о муже, потому что он не отвечал на звонки. Стефани вызвала полицию к их дому в Остине, штат Техас, чтобы правоохранители проверили, все ли в порядке, и сама помчалась домой.
К приезду Стефани полицейские взломали дверь, поскольку никто не открывал. Жена актера сразу же бросилась проверять все комнаты и нашла тело мужа в спальне.
Коди Лонго много лет боролся с алкозависимостью и недавно прошел курс реабилитации. Официальная причина смерти пока не сообщается.
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«Он был замечательным отцом и лучшим мужем. Весь наш мир разрушен», — заявила Стефани.
Коди Лонго известен по сериалам «Дни нашей жизни», «Добейся успеха: Борьба до конца» и «Нэшвилл». Также артист играл в ленте «Голливудские холмы».
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