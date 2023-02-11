Известный народный артист Украины и бывший актер Николаевского театра Александр Кравченко скончался в Париже. Он уже долгое время боролся с недугом.
Об этом сообщают на странице Николаевского национального академического театра в Facebook.
Что известно об Александре Кравченко
10 февраля стало известно, что народный артист Украины Александр Кравченко умер в Париже. В июне ему исполнилось бы 73 года, однако актер уже некоторое время боролся с неизлечимой болезнью.
"Александр Кравченко - целая эпоха связана с этим именем. Сколько талантливых учеников вылетело из-под его крыла, сколько ролей в опереттах, драмах, мюзиклах было создано. Яркий, целеустремленный, харизматичный, инициативный, порядочный – он всегда помогал тем, кто нуждался в его совете", - пишут работники театра о коллеге.
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Кроме театра и оперы, артист успел сняться в нескольких известных фильмах и получить орден "За заслуги" I, II и III степеней.
Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь актрисы, сыгравшей Уэнсдей Аддамс - названа причина.
Также сообщалось о последних овациях Вахтангу Кикабидзе, кадры прощания.
Кроме того Politeka.net писала о кончине знаменитого украинца, которого называли человеком-эпохой.