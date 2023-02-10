Станислав Романчук утверждает , что с его карты 29.12.2022 в 00:06 было списано 10 572 грн (282 USD) через зарубежный интернет-магазин и тоже без каких-либо подтверждений, передает "Минфин".

«Ночью с 29 на 30 декабря в 1:20 во время моего сна с моей карточки украли деньги двумя списаниями на общую сумму 8 580 грн, конвертация осуществлена ​​с BLR. Никаких сообщений не получил, подтверждений об оплате банк не спрашивал», — пишет другой пользователь Александр.

Клиентка ПриватБанка под ником drygin сообщила, что у нее списали немалую сумму — $446,80 (15 956,98 грн), да еще и по кредитке. Теперь она волнуется, что может "попасть на деньги" дважды.

«Мне пришло сообщение, что мое заявление на возврат средств будет рассмотрено через 45-120 дней, но у меня вопрос: деньги были сняты с карты кредит голд. Бесплатное пользование денежными средствами 25 дней. Почему я должна класть сейчас 15956 грн, 98 коп? Если я этого не сделаю, будет % за задолженность по кредитным средствам», — возмущается drygin.

В Приватбанке сообщили, что в большинстве случаев оплата с карты производилась на сторонних сайтах, где нет необходимости дополнительного подтверждения клиентами.

Если клиент не подтверждает сделку, проведенную на стороннем ресурсе, банк подает заявку на обжалование платежа в международную платежную систему. Обработка таких запросов установлена ​​платежной системой до 120 дней.

Ранее Politeka.net писала, что ПриватБанк внезапно списал все средства с карты клиентки.

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