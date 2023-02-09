Газоснабжающую компанию «Нафтогаз» раскритиковали за содержание квитанций, которое якобы не соответствует действительности, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу ГП в Facebook.
Так, один из потребителей пристыдил Нафтогаз за «бардак» и сообщил о «манипуляциях».
«Очень легко перебрасывать проблемы с одной компании на другую, хотя дверь расположена рядом. Вы печатаете в квитанции все, кроме того, что нужно, а именно показатели. Распределительные компании не спешат, а то и манипулируют с показателями. В прошлом месяце я потребил 2куб.газа, и был у меня контролер, а в квитанции пришло 12. Такая работа у вас, уважаемые. А это бардак минимум», – говорится в жалобе потребителя.
В свою очередь Нафтогаз, отвечая на жалобу, сообщил, как формируется квитанция:
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«Хотим обратить ваше внимание, что облгаз передает нам только сформированные объемы, согласно которым формируется платежка».
Также в Нафтогазе пообещали потребителю проверить предоставленную им информацию.
Кроме того, потребитель поинтересовался у Нафтогаза: «Можно ли за доставку газа платить в 7 раз больше, чем за сам газ? Я плачу, хотя за год прошлый взял 24 куба».
В ответе компания сообщила, что относительно начисления оплаты за распределение необходимо обращаться в облгаз.
Нафтогаз разъяснил неприятную проблему, с которой столкнулись украинцы.
Ранее в Нафтогазе расстроили украинцев относительно возврата денег.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение по расчету суммы.