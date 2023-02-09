Газоснабжающую компанию «Нафтогаз» раскритиковали за содержание квитанций, которое якобы не соответствует действительности, пишет Politeka.net со ссылкой на страницу ГП в Facebook.

Так, один из потребителей пристыдил Нафтогаз за «бардак» и сообщил о «манипуляциях».

«Очень легко перебрасывать проблемы с одной компании на другую, хотя дверь расположена рядом. Вы печатаете в квитанции все, кроме того, что нужно, а именно показатели. Распределительные компании не спешат, а то и манипулируют с показателями. В прошлом месяце я потребил 2куб.газа, и был у меня контролер, а в квитанции пришло 12. Такая работа у вас, уважаемые. А это бардак минимум», – говорится в жалобе потребителя.

В свою очередь Нафтогаз, отвечая на жалобу, сообщил, как формируется квитанция:

«Хотим обратить ваше внимание, что облгаз передает нам только сформированные объемы, согласно которым формируется платежка».

Также в Нафтогазе пообещали потребителю проверить предоставленную им информацию.

Кроме того, потребитель поинтересовался у Нафтогаза: «Можно ли за доставку газа платить в 7 раз больше, чем за сам газ? Я плачу, хотя за год прошлый взял 24 куба».

В ответе компания сообщила, что относительно начисления оплаты за распределение необходимо обращаться в облгаз.

Нафтогаз разъяснил неприятную проблему, с которой столкнулись украинцы.

Ранее в Нафтогазе расстроили украинцев относительно возврата денег.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение по расчету суммы.