В городе Ровно 43-летняя женщина родила 18-го ребенка.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Главный врач Ровенского перинатального центра Виктория Еникеева уточнила, что роженица 1979 года рождения живет в Сарнах.

Роды происходили оперативным путём. Известно, что с новорожденной девочкой все хорошо, ребенок родился доношенным.

Как сообщили на странице Ровенского областного перинатального центра, роды прошли во вторник, 7 февраля. Женщина родила девочку, весом 3,3 кг и ростом 55 см. Это уже 18-й ребенок в семье. В семье воспитывают 12 мальчиков и шестерых девочек. Старшей дочери – 24 года.

Старшая дочь вместе с новорожденной сестрёнкой, родившейся 7 февраля

«Война в стране заставила многое переосмыслить, но рождение детей всегда будет прекрасным стимулом для веры в лучшее будущее. Поздравляем и радуемся семье», – отмечают в перинатальном центре.

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