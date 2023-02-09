Как сообщает пресс-служба полиции Киева, злоумышленница в течение года вывела на свои счета более двух миллионов гривен. Деньги предназначались для финансирования нужд дошкольников.

Подозреваемая, злоупотребляя своим служебным положением, решила завладеть средствами, уплачиваемыми родителями для решения потребностей дошкольников.

"В период с декабря 2021 года и до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину нарушительница предоставляла указания на безосновательное перечисление денежных средств в общей сумме более двух миллионов гривен на подконтрольные ей счета якобы за оплату определенных услуг, которые фактически не предоставлялись", — говорится в сообщении.

29-летней женщине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого наткнулась на информацию о "снятии порчи" в интернете. Затем получила сообщение предложение о предоставлении таких услуг.

Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.

По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.

Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не прислали обратно.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

Также сообщалось, что украинка отправила все свои богатства в руки аферистов: Пообещали снять порчу.

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