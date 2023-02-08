Автор петиции аргументирует это тем, что на 2020 год большинство взрослых украинцев владеют английским.
Также он приводит в пример Европу, где по его словам этот показатель составляет 69%.
"1,5 млрд человек во всем мире владеют английским. Такое просто формальное изменение было бы уместным уже сегодня для еще больших, и не только материальных и денежных вливаний в страну", - говорится в сообщении.
Автор добавил, что образовательную программу можно начать сразу после завершения войны.
"Хотя и многим такое изменение, возможно, не понравится, но считаю, что это принесет только пользу. Тем более что это будет только формально в начале, и изменения будут плавными. До уровня знания английского всеми украинцами, как их родного языка – все равно должно измениться поколение. Но этому не произойти, если не принять необходимые меры сегодня", - резюмировал он.
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Ранее украинцы просили назначить Бориса Джонсона главой Донецкой областной военной администрации.
"Поскольку основание Донецка связано с английским предпринимателем Джоном Хьюзом, то есть просьба назначить большого друга Украины из Британщины Бориса Джонсона главой Донецкой ОВА", - говорится в сообщении.
Напомним, Джонсон разгуливал по улицам Лондона в шапке с шутливой надписью на украинском: забавное видео.
Также сообщалось, что в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками: присутствует опознавательный символ.
Кроме того, Politeka.net писала, что россия не планирует завершать войну – потери будут колоссальными.