Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был запечатлен в Лондоне по пути на работу в забавном образе.

На прошлой неделе Джонсон посещал с визитом Бородянку и Бучу, а также встречался с президентом Украины в офисе.

Во время очередного и не анонсированного заранее визита сотрудники "Укрзализныци" подарили Борису шапку с надписью: "Нумерация вагонов начинается с головы поезда".

В этой забавной шапке синего цвета с оранжевым помпоном Джонсон отправился на работу в Лондоне, сообщает The Guardian.

Ранее украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит присвоить звание Героев Украины президентам и высокопоставленным чиновникам стран, помогающим украинцам в борьбе со страной-агрессором.

В частности, предлагается наградить Президента Республики Польша - Анджея Дуду, бывшего Премьер-министра Великобритании - Бориса Джонсона, Президента Эстонской Республики - Алару Карису, Президента Литовской Республики - Гитанаса Науседу, Президента Латвийской Республики - Эгилсу Левитсу.

Напомним, в Минобороны сделали важное заявление относительно массовой мобилизации в Украине.

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