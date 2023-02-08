Известный советский и российский актер, режиссер-путинист Никита Михалков впервые после тяжелой болезни вышел в люди, пишет Politeka.net.
Напомним, в январе в результате осложнений, вызванных коронавирусом, 77-летний пропагандист оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Сообщалось, что на фоне вируса у него развилась пневмония и жизнь оказалась под серьезной угрозой.
И вот впервые после болезни Михалков предстал перед публикой. Соотвествующие кадры уже появились в Сети. На них путинист выглядит сильно изможденным, похудевшим и постаревшим.
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Пользователи соцсетей признаются, что на этих кадрах Михалков трудно узнаваем и больше похож на Ленина, нежели на самого себя.
«Выкарабкался всё-таки»,
«Голос его…»,
«Постригся бы!»,
«Настоящий уже в Эмиратах отдыхает, а это какой-то двойник доходяга»,
«Что сделали с Куклачевым?»,
«И волоса как у хиппи, непорядок!»,
«Это точно он?»,
«Почему он тут выглядит как Джек Николсон?»,
«На Ленина похож»,
«Выглядит очень плохо, но голос его»,
«Никогда бы не узнала»,
«Это точно он?», - обсуждают кадры пользователи Twitter.
Напомним, ранее режиссер-путинист попал под санкции Европейского Союза. При этом Михалкову это вовсе не понравилось, и он опубликовал открытое письмо членам Совета ЕС, в котором указал на "неоправданность" введенных в отношении него ограничительных мер.
В этом письме он называет себя "русским художником и представителем древнего русского города" и утверждает, что "не имеет никакого отношения к политике или государственной службе", а также жалуется на санкции, которые, по его словам, ввели "за личное мнение".
Напомним, Зибров рассказал, дружит ли сейчас с Повалий и Лихутой.
Ранее в Сети были опубликованы кадры пропагандистского "голубого огонька" с участием Повалий.
Также сообщалось, что известный украинский актер высказался о повестке и пойдет ли он служить.