Российский режиссер Никита Михалков, который ранее попал под санкции, остается в тяжелом состоянии.

Как сообщает Politeka.net, журналист Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале: "У госпитализированного режиссера Никиты Михалкова все же подтвердили коронавирус".

Напомним, ранее стало известно, что состояние Никиты Михалкова оценивается врачами как тяжелое. Он был доставлен в одну из московских клиник 5 января с подозрением на коронавирус.

Его пресс-служба уверяла, что 77-летний Михалков госпитализирован с гриппом.

Напомним, 7 января, Украина официально ввела новые санкции против ряда российских артистов.

В список лиц, против которых ввели ограничения, попал и Михалков.

В Офисе президента Украины сообщили, что решение Совета нацбезопасности и обороны о введении персональных санкций против ряда россиян вводится на 10 лет.

Помимо Михалкова, под санкции также попали певица и актриса Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, пропагандист рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певец Александр Буйнов, певица Виктория Дайнеко, музыкант Валерий Дидюля, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филипп Киркоров и Лолита Милявская, оперная певица Анна Нетребко, артист Евгений Петросян, певец Владимир Пресняков, певец Стас Пьеха, певица Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Ранее Михалков попал под санкции ЕС.

Напомним, Максим Галкин дал впечатляющий урок Газманову и Меладзе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором путинист Олег Газманов, выступая на корпоративе в Дубае, потребовал дать ему отдохнуть на просьбу гостей осудить войну в Украине.

Также сообщалось о внезапной смерти известного украинского музыканта.