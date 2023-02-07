Так, 6 февраля в одном из магазинов с. Подлубов мужчина повредил терминал из-за высокой комиссии, передает Новоград-Волинський районый отдел полиции Житомирщины.
Он рассказал, что в разгаре эмоций схватил рядом стоявшую скамью и разбил платомат.
Такие его действия полицейские квалифицировали как хулиганство (ст. 296 УК).
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"Агрессию все же лучше контролировать и направлять не на общественные. объекты. Если же чувствуете, что на грани, воспользуйтесь простыми советами специалистов", - говорится в сообщении.
"Комиссия покрыла стоимость лавки",
"и что, теперь комиссия меньше?", "Ахахаа это мое село..",
"И что? Стала меньше?",
"Понимаю, комиссия реально велика", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого наткнулась на информацию о "снятии порчи" в интернете. Затем получила сообщение предложение о предоставлении таких услуг.
Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.
По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.
Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не прислали обратно.
Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.
Также сообщалось, что украинка отправила все свои богатства в руки аферистов: Пообещали снять порчу.
Кроме того, Politeka.net писала о скандалах, которые творились в детском доме на Киевщине.