Так, 6 февраля в одном из магазинов с. Подлубов мужчина повредил терминал из-за высокой комиссии, передает Новоград-Волинський районый отдел полиции Житомирщины.

Он рассказал, что в разгаре эмоций схватил рядом стоявшую скамью и разбил платомат.

Такие его действия полицейские квалифицировали как хулиганство (ст. 296 УК).

"Агрессию все же лучше контролировать и направлять не на общественные. объекты. Если же чувствуете, что на грани, воспользуйтесь простыми советами специалистов", - говорится в сообщении.

"Комиссия покрыла стоимость лавки",

"и что, теперь комиссия меньше?", "Ахахаа это мое село..",

"И что? Стала меньше?",

"Понимаю, комиссия реально велика", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого наткнулась на информацию о "снятии порчи" в интернете. Затем получила сообщение предложение о предоставлении таких услуг.

Для проведения "ритуала" нужно было отправить по почте в другой город все украшения, якобы аккумулирующие негатив.

По легенде аферистов, они должны были пройти обряд очищения в одном из монастырей.

Потерпевшая выполнила все инструкции мошенников, но золото ей так и не прислали обратно.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

Также сообщалось, что украинка отправила все свои богатства в руки аферистов: Пообещали снять порчу.

Кроме того, Politeka.net писала о скандалах, которые творились в детском доме на Киевщине.