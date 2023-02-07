Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

"Мы, переселенцы из Донбасса (а именно жители Донецка), просим Президента Украины Владимира Александровича Зеленского назначить Бориса Джонсона главой Донецкой областной военной администрации.



Поскольку основание Донецка связано с английским предпринимателем Джоном Хьюзом, то есть просьба назначить большого друга Украины из Британщины Бориса Джонсона главой Донецкой ОВА", - говорится в сообщении.

Петиция появилась на сайте президента 6 февраля, по состоянию на 15:30 7 февраля обращение набрало 16 голосов для 25 00 необходимых.

Ранее украинцы выступили с просьбой наградить званием Героя Украины экс-премьера Британии Бориса Джонсона, президента Польши Анджея Дуду и не только.

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор просит присвоить звание Героев Украины президентам и высокопоставленным чиновникам стран, помогающим украинцам в борьбе со страной-агрессором.

В частности, предлагается наградить Президента Республики Польша - Анджея Дуду, бывшего Премьер-министра Великобритании - Бориса Джонсона, Президента Эстонской Республики - Алару Карису, Президента Литовской Республики - Гитанаса Науседу, Президента Латвийской Республики - Эгилсу Левитсу.

Напомним, Джонсон разгуливал по улицам Лондона в шапке с шутливой надписью на украинском: забавное видео.

Также сообщалось, что в Беларуси заметили военные эшелоны, идут под многоэтажками: присутствует опознавательный символ.

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