ПриватБанк начинает выплату финансовой помощи от чешской гуманитарной организации «Человек в беде». Выплаты рассчитаны на вынужденно перемещенных лиц из зоны боевых действий, лиц, потерявших или у которых повреждено жилье, лиц, проживающих вблизи линии фронта и лиц, предоставляющих убежище для ВПЛ.

Сумма денежной помощи составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев до июля 2023 года. Выплаты будут производиться на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney.

Если нет зарегистрированной банковской карты или неправильно указаны реквизиты, клиент получает SMS с контрольным номером перевода PrivatMoney. Помощь через платежную систему PrivatMoney с контрольным номером можно получить в Приват24, ТСО, банкомате в отделении ПриватБанка или по телефону 3700 – на карту ПриватБанка.

Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» (People in Need) начала свою работу в Украине в 2003 году и развернула проекты в 23 областях Украины после начала полномасштабного вторжения. "Человек в беде" помогает пострадавшим от войны, предоставляя необходимые продовольственные и промышленные товары, средства гигиены, помогает в восстановлении жилья, оказывает психосоциальную поддержку и денежную помощь.

Ранее Politeka.net писала, что ПриватБанк внезапно списал все средства с карты клиентки.

Ранее одна из клиенток ПриватБанка пригрозила полицией.

Также Politeka.net сообщала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.