В этот раз пользователи "ПриватБанка" пожаловались на высокую комиссию за снятие средств, на что в самом банке решили отреагировать.

Одна из пользователей картой банка решила пожаловаться на высокую комиссию, в результате чего получила обширный ответ от представителей «ПриватБанка».

«Конечно надо терминалом потому что вы комиссию снимаете капец при снятии» - пишут в сети.

В «ПриватБанке» дали комментарий: «День добрый! Все зависит от того, с какой карты снимаете средства и где именно. За снятие с карты Для выплат на территории Украины никакой комиссии нет.

За снятие наличных с карты Универсальной - 1% от суммы снятия. Чтобы не было комиссии при снятии наличных, пользуйтесь картой Для выплат. Все детали и условия пользования кредитной картой Универсальная на сайте».

Одна из пользовательниц назвала информацию ложной, что возмутило клиентов: «Вчера при снятии 5000 грн была комиссия в 50грн!».

Также клиент «ПриватБанка» столкнулся с неприятной ситуацией, о которой рассказал на сайте «Минфин»

«ПриватБанк ворует деньги. 4.01.23 пришел возврат денег из интернет-магазина. В истории транзакций он отобразился с пометкой «Успіх», но на балансе карты сумма не изменилась и в выписке операций по карте такая операция не отображается. После трех обращений на 3700 и долгих общений с оператором результатов никаких», - пожаловался клиент «ПриватБанка».

Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли деньги с карточки и появился долг.

Ранее одна из клиенток ПриватБанка пригрозила полицией.

Также Politeka.net сообщала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.