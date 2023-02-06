С 1 февраля 2023 года уровень денежного довольствия подняли примерно на 30-35%.

Об этом, как пишет Politeka.net, на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников, говоря о выплатах военнослужащим.

"Мы наоборот подняли уровень денежного довольствия на выполнение указа президента Украины. Если раньше стрелок – это наименьшая позиция, получал 13 тысяч гривен, теперь он будет иметь 20 тысяч гривен. Это выше, чем средняя заработная плата по Украине», - рассказал Резников.

А дальше, по его словам, оплата увеличивается в соответствии с рангом военного.

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"У всех них будет увеличена заработная плата в 30-35%", - добавил он.

Также Резников рассказал, что дополнительные выплаты, как стимулирующий фактор – 100 тысяч и 30 тысяч гривен – оставлены.

Впрочем, были сделаны уточнения, кто именно должен получать эти средства.

«То, что у военных называется "на нуле". Они все получают и будут получать 100 тыс. грн, как было принято решение в прошлом году. Единственное, если теперь в таких условиях будет, к примеру, стрелок, то он будет получать 120 тыс. грн, если это уровень военного выше, то выплаты, соответственно, также будут выше", - разъяснил министр обороны.

Те, кто выполняет боевую задачу чуть дальше, пояснил Резников, но возле линии фронта, будут так же продолжать получать 30 тысяч гривен.

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«Опять же, как я уже говорил, тот же стрелок будет получать 20 тыс. грн и 30 тыс. грн – то есть всего 50 тыс. грн. И это касается не только ВСУ, но и Нацполиции, Нацгвардии, пограничников, спецподразделений СБУ, ГУР, то есть все, кто в форме, будут получать средства за выполнение боевой задачи", - добавил министр.

Дополнительную месячную выплату в 30 тыс. грн отменили для находящихся в тылу военнослужащих вне зоны боевых действий и не выполняющих задач на востоке, юге или севере страны.

Напомним, в Украине начал действовать новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим. Но не все украинцы согласны с таким решением.

Также сообщалось, что украинцам пообещали помощь до 3 тысяч в месяц – что для этого нужно.

Также стало известно, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.