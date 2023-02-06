Изменен подход к выплатам некоторым украинцам и, как пишет Politeka.net, это возмутило общество.

Речь идет о новом порядке выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил обороны Украины и сотрудникам системы МВД.

Напомним, согласно решению Кабмина, выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

Уменьшение выплат коснется: военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины; срочников и курсантов ВУЗов; офицеров управлений и штабов.

Они будут получать зарплату без дополнительных денежных вознаграждений.

Следовательно, вознаграждение в 30 тысяч гривен ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны и выполняющие боевые или специальные задания согласно боевым приказам или распоряжениям командиров воинских частей.

Но денежное вознаграждение не будет выплачиваться военным, которые проходят службу в воинских частях и подразделениях, которые не входят в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами районов ведения боевых действий. Это могут быть учебные центры, органы военного управления, тыловые базы и т.д.

В то же время всем увеличат ежемесячное денежное обеспечение до 20 100 грн. Такие изменения будут действовать уже в марте.

Но далеко не все украинцы согласны с таким решением. Так, люди отмечают, что лучше бы доплаты урезали нардепам и чиновникам:

«Чтобы себе поднять, с кого-то надо снять!»,

«Доиграются, домотивируются, что и самим придется заключенных гнать на фронт», «Почему ВР не начнет с себя. Думаю, сидеть в кабинете классно, это не в болоте по колено»,

«Выплаты нужно изменить всем в верховной власти и судьям, прокурорам и так далее или вообще оставить без выплат. Все деньги на армию»,

«У нас в стране война! Следовательно, содержать чиновников и судей, и всем остальным нам невыгодно! Это позор! Снимать еще и дополнительные выплаты людям, которые ушли в ад, который продолжается на нашей земле!»,

"Давайте сравним зарплаты депутатов и военнослужащих!".

Другие же наоборот уверены, что это правильное решение:

«Правильно сделали, а то кто-то на 0, а кто-то в тылу ж..у в военкома возит, а оплата такая же – так это по какому? Жаль, что не раньше…».

Напомним, некоторым украинцам увеличат денежную помощь, детали.

Также сообщалось, что украинцам пообещали помощь до 3 тысяч в месяц – что для этого нужно.

Также стало известно, что украинцам стали раздавать повестки нового образца.