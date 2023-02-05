Так, глава администрации российской глубинки Кременки Калужской области Сергей Гусев направил письмо мэру Днепра Борису Филатову с предложением обменять демонтированные памятники российским деятелям "на дрова". Об этом городской голова написал у себя в соцсетях.

Россияне предложили передать дрова "для гражданского населения Украины", а взамен просит "Днепропетровск" направить снесенные памятники в Россию. Речь идет о памятниках Михаилу Ломоносову, Максиму Горькому, Валерию Чкалову и Александру Пушкину.

Мэрия Днепра решила ответить россиянам - ироничное послание в Кременки подписано секретарем горсовета Александром Санжарой и опубликовано на его странице в Facebook.

"Другой валюты у них совсем нет?)",

"Последние дрова готовы отдать. А греться потом как? Хороводы вокруг водить? Или тереться о него!",

"И смех и грех). А о газе они вообще слышали? Что в Днепре с этими дровами делать?",

"Наші общіє унітази історії",

"А на кой нам дрова? Свет есть, газ есть, отопление центральное есть. Для шашлыков у нас продают специально упакованные угли и щепки. Если они застряли в средневековье, то на кой им памятники?",

"Надо торговаться я считаю Какие дрова за такое наследует?? Пусть поиграют в русскую рулетку между собой за 1 кг памятника Кто выиграл - тот пусть приезжает и забирает))", - иронично комментрируют письмо украинцы в сети.