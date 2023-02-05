Совсем скоро теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики изменят температурный режим во всех регионах нашей страны.

Как сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, с 8-10 февраля в Украину поступит стойкое тепло из Сахары и Атлантики, благодаря чему наступит существенное потепление.

В начале и до конца второй декады февраля температура днем ожидается от +5 до +7 градусов, а ночью столбик термометра будет показывать от -3 до +4 градусов.

В период с 10 по 14 февраля осадков будет крайне мало на территории всех регионов Украины. Вместо этого прогнозируется много солнца. В то же время с 15 до 16 числа следует ожидать сырую погоду.

"Кстати, последняя 3 декада февраля должна быть по-весеннему теплой", - сообщил синоптик.

Ранее сообщалось, что с годами аномальные волны тепла будут становиться более интенсивными и продолжительными.

Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.

"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.

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