Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут большие перемены к лучшему уже в феврале.

Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака кардинально изменится жизнь.

Об этом пишет Actualno.com.

Близнецы

Близнецы определят важных людей и отвергнут тех, кто приносит им только печаль и несчастье. Ближе к середине месяца они хорошо заработают, и это на шаг приблизит их к одному из самых больших мечтаний.

Весы

В феврале Весы смогут точно взвесить положительные и отрицательные стороны своей жизни и оставить то, что приносит им радость и удовлетворение.

Скорпион

Представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя наполненными и счастливыми. Скорпионы могут реализовать себя в той сфере, в которой хотят. Одинокие найдут свою вторую половинку.

Ранее сообщалось, что с годами аномальные волны тепла будут становиться более интенсивными и продолжительными.

Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.

"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.

Напомним, похолодание и дожди испортят настроение украинцам: синоптики назвали даты непогоды.

Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.

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