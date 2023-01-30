Астрологи рассказали, у каких знаков Зодиака кардинально изменится жизнь.
Об этом пишет Actualno.com.
Близнецы
Близнецы определят важных людей и отвергнут тех, кто приносит им только печаль и несчастье. Ближе к середине месяца они хорошо заработают, и это на шаг приблизит их к одному из самых больших мечтаний.
Весы
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В феврале Весы смогут точно взвесить положительные и отрицательные стороны своей жизни и оставить то, что приносит им радость и удовлетворение.
Скорпион
Представители этого знака Зодиака будут чувствовать себя наполненными и счастливыми. Скорпионы могут реализовать себя в той сфере, в которой хотят. Одинокие найдут свою вторую половинку.
Ранее сообщалось, что с годами аномальные волны тепла будут становиться более интенсивными и продолжительными.
Благодаря двум эпизодам аномального тепла почти на всех метеостанциях в январе были установлены новые температурные рекорды.
"Тропический воздух африканского происхождения на фоне отсутствия снежного покрова и малооблачного неба, а также благоприятные синоптические условия привели к такой масштабной температурной аномалии на больших территориях", - говорит синоптик.
Напомним, похолодание и дожди испортят настроение украинцам: синоптики назвали даты непогоды.
Как сообщала Politeka, для украинцев возросли выплаты больничных: сколько теперь платят за один день.
Также Politeka писала, что период стабилизации: финансовый гороскоп на 2023 год для всех знаков Зодиака.