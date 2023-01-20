В Украину придет похолодание - синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Так, на выходных, 21-22 января, в большинстве областей Украины ожидается +1+5 градусов тепла, в южной части +7+12, в центральных областях +5+7, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Также в западных областях в субботу возможен мокрый снег и дождь, а к вечеру осадки охватят Житомирщину и Киевщину.

В воскресенье в Украине сухо повсюду, туман может увеличивать влажность воздуха.

В Киеве будет преимущественно без осадков, лишь в субботу вечером возможен небольшой дождь и снег. В ночные часы около нуля, а в течение дня температура воздуха в столице будет +2+4 градуса.

Ранее сообщалось, что народный синоптик Владимир Деркач озвучил свой прогноз погоды до конца зимы 2023. В последнем месяце этой зимы погода в Украине будет переменчивой. Будут и заморозки, потепление и обильные осадки.

"В начале феврале – слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные. В этот период зима покажет свой характер – два-три дня будут достаточно холодными", – рассказал синоптик

Вторая декада месяца будет более стабильной и ознаменуется медленным, но уверенным потеплением. Приблизительно в средине месяца осадков будет совсем немного, ночью возможен небольшой минус, а днем – около нуля градусов.

Но далее возможны все же небольшие морозы по ночам, а днем все также ожидается плюсовая температура.

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