В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала кадры из испанского города Сантьяго-де-Компостела — одного из самых святых мест католицизма, куда съезжаются паломники со всего мира. Там украинская артистка приняла участие в масштабном мероприятии.

"Говорили об Украине. Ведущий спросил: "Достаточно ли делает Испания для нашей победы?". К слову, только по состоянию на октябрь 2022 года Испания передала Украине 300 млн тонн военной помощи, в частности, амуницию, боеприпасы, бронетехнику и системы ПВО. Я спела "Take Me To A Place" из нового EP "Поклик" и призвала помочь детям тех семей, которые сейчас временно находятся в Испании. Их немало. Около 150 000. Ведущий провел параллель между 1944 и 2022. Напомнил, что, к сожалению, история повторяется. Плакали, смеялись и благодарили", - пишет Джамала.

Кроме того, в этой командировке певица встретилась со своей близкой подругой, с которой не виделась больше 5 лет.

"Говорю: «Гаяша, я буду в Сантьяго один вечер! Кажется, это недалеко от Брага (Португалия). Она: «Да, но очень мало времени будет, чтобы увидеться». Я отвечаю: «Неважно. Хотя бы на 30 минут !». Сейчас, когда мы как никогда ценим время с родными и близкими – любые мгновения я просто воспринимаю будто последний раз. Это как первый раз сделать глоток колы :) Или голодному съесть свежий хлеб с маслом. :) Цените мгновения", - подчеркнула артистка.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.