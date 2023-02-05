Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала розповіла, що сталося під час її поїздки до Іспанії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала кадри з іспанського міста Сантьяго-де-Компостела — одного з найсвятіших місць католицизму, куди з’їжджаються паломники з цілого світу. Там українська артистка взяла участь у масштабному заході.

"Говорили про Україну. Ведучий запитав: «Чи достатньо робить Іспанія для нашої перемоги?». До слова, лише станом на жовтень 2022 року Іспанія передала Україні 300 млн тонн військової допомоги, зокрема, амуніцію, боєприпаси, бронетехніку та системи ППО. Я заспівала «Take Me To A Place» з нового EP «Поклик» і закликала допомогти дітям тих родин, які зараз тимчасово знаходяться в Іспанії. Їх чимало. Близько 150 000. Ведучий провів паралель між 1944 і 2022. Нагадав, що, на жаль, історія повторюється. Плакали, сміялись та дякували", — пише Джамала.

Крім того, в цьому відряджені співачка зустрілася зі своєю близькою подругою, з якою не бачилася більше 5 років.

"Кажу: «Гаяша, я буду в Сантьяго один вечір! Здається, це недалеко від Брага (Португалія). Вона: «Так, але ж дуже мало часу буде, щоб побачитись». Я відповідаю: «Неважливо. Хоча б на 30 хвилин!». Зараз, коли ми як ніколи цінуємо час з рідними і близькими – будь-які миті я просто сприймаю, наче востаннє. Це як перший раз зробити ковток коли :) Або голодному з’їсти свіжий хліб з маслом. :) Цінуйте миті", — наголосила артистка.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.