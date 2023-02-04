В Харьковской области задержаны двое 16-летних подростков, жителей села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной громады Чугуевского района.

Правоохранители подозревают несовершеннолетних в причастности к убийству двух женщин.

Тела погибших нашли на берегу реки в Пятницком 2 февраля около 1:00. Уже 4 февраля пресс-служба ГУ Национальной полиции Харьковщины отчиталась в Facebook о задержании подозреваемых.

На трупах двух женщин были признаки насильственной смерти. Детали двойного убийства копы не раскрыли.

"В ходе проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое", – сказано в сообщении.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигурантов расследования задержали.

На судебном заседании подросткам избрали меру пресечения в виде ареста.

По статье 115 (часть 2) – преднамеренное убийство – Уголовного кодекса нарушителям грозит до 15 лет или пожизненное заключение.

"В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований", – добавили в полиции.

Также сообщалось, что в трагедии на переправе через Десну выжил только один.

Кроме того, Politeka.net писала, что к Украине приближается арктический холод.