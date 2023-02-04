В Харьковской области задержаны двое 16-летних подростков, жителей села Пятницкое Печенежской объединенной территориальной громады Чугуевского района.
Правоохранители подозревают несовершеннолетних в причастности к убийству двух женщин.
Тела погибших нашли на берегу реки в Пятницком 2 февраля около 1:00. Уже 4 февраля пресс-служба ГУ Национальной полиции Харьковщины отчиталась в Facebook о задержании подозреваемых.
На трупах двух женщин были признаки насильственной смерти. Детали двойного убийства копы не раскрыли.
"В ходе проведения первоочередных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастны два 16-летних жителя села Пятницкое", – сказано в сообщении.
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В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины фигурантов расследования задержали.
На судебном заседании подросткам избрали меру пресечения в виде ареста.
По статье 115 (часть 2) – преднамеренное убийство – Уголовного кодекса нарушителям грозит до 15 лет или пожизненное заключение.
"В рамках уголовного производства назначен ряд экспертных исследований", – добавили в полиции.
Также сообщалось, что в трагедии на переправе через Десну выжил только один.
Кроме того, Politeka.net писала, что к Украине приближается арктический холод.