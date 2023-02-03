Клиент «ПриватБанка» столкнулся с неприятной ситуацией, о которой рассказал на сайте «Минфин», пишет Politeka.net.

Так, мужчина рассказал, что 4 января текущего года из интернет-магазина пришел возврат денег.

«ПриватБанк ворует деньги. 4.01.23 пришел возврат денег из интернет-магазина. В истории транзакций он отобразился с пометкой «Успіх», но на балансе карты сумма не изменилась и в выписке операций по карте такая операция не отображается. После трех обращений на 3700 и долгих общений с оператором результатов никаких», - пожаловался клиент «ПриватБанка».

По его словам, каждый раз, когда он отправлял скрин из истории транзакций, оператор ему рекомендовал обращаться в магазин от которого был возврат. Мол, не проблемы банка.

«Но ведь деньги уже пришли в банк, они только не зачислены на карту. После долгих музыкальных пауз оператор признает техническую ошибку банка, которую они героически обещают решить за несколько дней. А если не решите? Тогда звоните еще раз», - рассказал клиент историю конфликта.

Далее, сообщил клиент, после его повторного обращения через 12 дней, банк его опять удивил.

«Решил легализовать свою кражу, сделав это топорно, отминусовав сумму возврата от остатка на карте, на момент возврата платежа, втиснув это в выписки операций по карте. Через сутки до гениев дошло, что могут быть скрины этого чуда до и после, запись исчезла. Обращение в отделение банка ничего не дает, говорят: обращайтесь по телефону 3700. Прошло 27 дней с момента начала этой истории. Глубоко Не уважаемый банк, вы постоянно воруете у клиентов деньги, это маленькие суммы, которые не все и не всегда заметят и не всегда будут идти в вопросе возврата до конца. Я пойду до конца и «попью вашей крови» очень много, если не решите свою проблему», - предупредил рассерженный клиент Приват.

В ПриватБанке на обвинения отреагировали, объяснив произошедшее «временными сложностями».

«На данный момент действительно наблюдаются временные сложности с отражением операций возврата в Приват24. Мы уже работаем над устранением. Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. Попробуйте открыть выписку в формате pdf через меню Приват24 ´Сервисы — Услуги — Справки — Выписка по карточке/счету´».

Однако клиента ответ не удовлетворил.

«Выписка в формате pdf не соответствует действительности и я это могу доказать. Она притянута за уши, чтобы скрыть воровство денег», - уверен мужчина.

Напомним, у клиентки ПриватБанка исчезли деньги с карточки и появился долг.

Ранее одна из клиенток ПриватБанка пригрозила полицией.

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